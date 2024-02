Empresonat per l'assalt a una farmàcia de Lleida el lladre que acumula 67 antecedents

El jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida va decretar ahir l’ingrés a presó comunicada i sense fiança per a l’individu de 40 anys que acumula 67 antecedents policials, la majoria per robatoris, després de ser detingut in fraganti quan havia entrat a robar en una pizzeria del carrer Pere Cabrera. Segons va informar el TSJC, el jutge va decretar l’ingrés a la presó per un robatori amb força a una farmàcia al carrer Templers mentre que va decretar la llibertat pel robatori a la pizzeria, on va ser trobat pels agents amagat darrere d’una nevera. El lladre compta amb un ampli historial delictiu i fa un parell de setmanes ja va ser detingut per un robatori a la seu de Creu Roja. En aquest últim cas, va ser arrestat al costat d’una dona de 29 anys. Fonts policials assenyalen que les indagacions continuen obertes i no descarten que se li imputin nous delictes. Val a recordar que fa un any vuit delinqüents acumulaven 465 detencions per robatoris a la ciutat de Lleida, la majoria a l’Eix Comercial. Entre ells, només un o dos es trobaven llavors a la presó.

Per la seua part, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va reclamar ahir que s’actuï contra la reincidència delictiva, ja que és un tema que està afectant moltes ciutats i requereix “decisions serioses per part dels poders públics”. En aquest sentit es va expressar durant la visita, al costat de la regidora de Seguretat, Cristina Morón, a establiments del barri de l’Escorxador que han patit els últims dies algun acte delictiu. L’alcalde va assenyalar que els cossos policials “estan fent la seua feina” i va elevar la situació a una esfera judicial i legislativa. A més, és un dels temes que es tractaran en la pròxima Junta Local de Seguretat, el 8 de març, que també aprovarà el Pla Local de Seguretat que, per primera vegada, incorpora la perspectiva de gènere i proposa la inversió en innovació i tecnologia.

Detingut un altre delinqüent a l’espentejar un urbà

Un home de 30 anys va ser detingut dijous a la nit per un robatori amb violència i per agredir un agent de la Urbana. Els fets van tenir lloc a l’avinguda Prat de la Riba, quan una patrulla va veure tres joves a la porta d’un edifici en què trucaven de forma insistent a tots els intèrfons. Un d’ells va amagar alguna cosa a la butxaca i quan els agents li van demanar que ensenyés què era, l’individu va mostrar resistència i va fer caure a terra un dels urbans. Finalment, van comprovar que portava un telèfon mòbil que constava com a robat el passat 11 de febrer. D’altra banda, dos joves de 20 anys van ser arrestats acusats d’un robatori amb força en un domicili de l’avinguda Madrid. Després de fugir, van ser localitzats a Cappont. Portaven una gran quantitat de joies.