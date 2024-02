Xarrada informativa de la Urbana i els Mossos a la partida de Butsènit

Agents de la Guàrdia Urbana de Lleida i dels Mossos d’Esquadra van impartir dijous a la tarda una xarrada informativa als veïns i veïnes de la partida de Butsènit organitzada per l’associació veïnal. L’acte va tenir lloc al casal social i els agents van oferir diferents consells de seguretat per evitar ser víctimes de delictes com robatoris en habitatges. Ambdós cossos policials duen a terme xarrades d’aquest tipus a diferents col·lectius.