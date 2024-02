Justícia autoritza un vis-a-vis d'un pres per acomiadar-se del seu gos a Lleida

El departament de Justícia, Drets i Memòria ha autoritzat un vis-a-vis entre un pres del Centre Penitenciari Ponent i el seu gos. Segons ha pogut saber aquest diari, l’intern va sol·licitar permís per poder veure l’animal, ja que es troba malalt, i “poder acomiadar-se d’ell”. Després de seguir els procediments necessaris, la conselleria hi va donar autorització i ara la visita només falta que sigui programada per portar-se a terme. Fonts properes van assenyalar que “aquest vis-a-vis es farà segur”.

És la primera vegada que es portarà a terme una visita, en la qual es permet el contacte físic, d’aquestes característiques a la presó de Lleida. Malgrat que sí que havien entrat gossos a la presó per dur a terme diferents activitats amb els interns, mai abans s’havia fet una visita personal entre un pres i la seua mascota. De fet, als centres penitenciaris aquest tipus de trobades no són habituals.

Val a recordar que el setembre de l’any passat el titular del Jutjat de Vigilància Penitenciària número 1 del País Basc, amb seu a Bilbao, va autoritzar un intern de la presó de Martutene, a Sant Sebastià, fer un vis-a-vis amb el seu gos abans que l’animal fos sacrificat pels seus greus problemes de salut. En aquest cas, el reclús va haver d’acudir a la justícia després que la direcció del centre penitenciari denegués la seua petició a l’entendre que la normativa penitenciària no permet contactes a la presó amb animals de companyia. En aquell moment, la decisió judicial va obrir un debat sobre si els interns tenen dret a poder rebre també la visita de les seues mascotes i si aquestes comporten un problema de seguretat.

Així mateix, també va haver d’acudir a la justícia un pres de la presó de Zuera, a Saragossa, després de denegar-li un permís de visita amb el seu gos. El pres va al·legar en aquest cas que “estaven molt units” i que “necessitava veure’l”. Amb tot, la decisió del departament de Justícia amb el reclús de la presó de Lleida és del tot inèdita. No serà la primera vegada que entri un gos a la presó, ja que s’hi han fet teràpies canines, com per exemple un programa amb gossos al mòdul de dones per treballar l’autoestima i l’empatia de cara a la reinserció.