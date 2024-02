Agricultura encara no ha imposat ni una multa per venda a pèrdues

Les multes per incomplir la llei de la Cadena Alimentària es redueixen a 3.289 euros de mitjana i encara no n’hi ha cap per venda a pèrdues. Així ho afirma l’organització de consumidors Facua, que considera inacceptable que Agricultura i les comunitats no estiguin desenvolupant inspeccions per detectar vendes per sota de costos tant en origen com als supermercats.

Agricultors de Lleida, de tot Catalunya i l’Estat porten ja setmanes mobilitzant-se reclamant solucions per a la crisi que travessen. Entre les seues demandes hi ha impedir que hagin de vendre els seus productes per sota de costos i reclamen estar en les mateixes condicions que els competidors de països tercers, que compleixin les mateixes normatives estrictes que a la Unió.En el primer dels casos, el ministeri d’Agricultura recorda que la llei de la Cadena Alimentària prohibeix expressament la venda a pèrdues, però no s’ha imposat cap sanció per saltar-se aquest punt. Per a Facua, aquesta dada posa de manifest el reduït nombre de controls que es duen a terme per detectar aquestes pràctiques.Segons la informació publicada per l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), s’han imposat només 195 sancions fermes des del gener del 2023. Les seues quanties oscil·len entre 1.801 i 42.769 euros, amb un import total de 641.398 euros. Només set de les multes assoleixen les cinc xifres i més de la meitat (104) es redueixen a 1.801 euros. El motiu més freqüent, que es repeteix en 128, és l’incompliment dels terminis de pagament. A continuació, no formalitzar per escrit els contractes alimentaris, causant de 41 de les multes.Les vendes a pèrdues poden donar-se tant en origen, com venen denunciant les organitzacions d’agricultors, com als supermercats. En aquest sentit, Facua adverteix dels sospitosos descomptes que apliquen determinades cadenes a certs productes. Productes que o bé són utilitzats com a ganxo amb preus per sota de costos o abans dels descomptes comptaven amb marges de benefici absolutament desproporcionats, assegura.

Els tractors tornen a la carretera a l’Urgell

Tàrrega, Ossó de Sió i Agramunt van tornar a ser escenari ahir de les protestes dels agricultors, amb talls de carreteres i marxes lentes que van alentir la tornada a casa de molts conductors en plena operació tornada del cap de setmana. En altres punts habituals d’aquestes marxes en cap de setmana, tanmateix, van optar per fer reunions per analitzar quins seran els seus pròxims passos en la seua lluita per aconseguir que les administracions adoptin mesures per pal·liar la crisi del camp.Una vintena d’agricultors de l’Urgell van tallar ahir a la nit la carretera C-14 a l’altura de Claravalls, nucli agregat de Tàrrega, i van encendre un foc en el marge de la carretera. Es tracta d’una de les vies de comunicació del Pirineu amb Barcelona i Tàrragona. Les cues van ser mínimes, ja que a l’arribar a Tàrrega els usuaris de la carretera feien mitja volta i tornaven a Agramunt, on reprenien el traçat per la carretera del Sió, L-303, i utilitzaven l’itinerari fins a la capital de la Segarra, on agafaven l’A-2.D’altra banda, a Ossó de Sió, un grup de pagesos va incendiar pneumàtics. Els Bombers, que van ser alertats de la situació, no van actuar al ser una protesta i tractar-se d’un foc controlat. A Agramunt també van procedir a talls intermitents.