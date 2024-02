Demanen 15 anys de presó a un acusat de fer tocaments a la seva neboda menor i amb discapacitat intel·lectual a l'Urgell

detail.info.publicated ACN

La Fiscalia de Lleida demana una condemna de 15 anys de presó per a un home, de 53 anys, acusat de fer tocaments a la seva neboda, amb discapacitat intel·lectual, mentre aquesta era menor d'edat, l'any 2021 a l'Urgell. Segons el ministeri fiscal, l'home aprofitava quan la noia es quedava a casa dels avis per fer-li petons i tocaments tant per fora com per dins de la roba, arribant-li a introduir els dits a la vagina. La fiscalia apunta també que l'acusat regalava a la seva neboda tabac i li feia creure que tenien una relació sentimental perquè no expliqués els fets a ningú. El judici està assenyalat pel dimecres 28 de febrer a l'Audiència de Lleida.

En concret, la fiscalia demana per a l'acusat una condemna de 15 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys, la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres de la víctima i comunicar-s'hi durant 10 anys i el mateix temps de llibertat vigilada. A més, sol·licita que no pugui exercir qualsevol professió o fer activitats amb menors per un període de temps 5 anys superior a la pena privativa de llibertat. En concepte de responsabilitat civil, es demana una indemnització de 15.000 euros pels danys morals causats a la víctima.

1 any per corrupció de menors

D'altra banda, la fiscalia demana 1 any de presó i un altre de llibertat vigilada per a un home acusat d'un delicte de corrupció de menors. Segons el ministeri públic, l'home va guanyar-se la confiança de la víctima, menor d'edat i amb qui convivia l'any 2017, per demanar-li que li fes una fel·lació a canvi de diners, fet que finalment no es va produir. En aquest cas, el judici està previst pel dijous 29 de febrer.