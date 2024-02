Les obres de l'estació d'autobusos de Lleida, sense iniciar al no ser encara públics els terrenys

La Generalitat no pot iniciar encara la construcció de la nova estació d’autobusos, malgrat que va adjudicar les obres fa dos mesos, atès que encara no és la titular de la totalitat del terreny on està prevista, als Docs i l’entorn de la Meta, al costat de l’estació de trens. “El departament de Territori té les obres adjudicades des del mes de desembre i els terrenys afectats d’expropiació ja són ocupables. Les obres podran començar tan aviat com la resta de terrenys estiguin a disposició de l’administració, en compliment dels compromisos adquirits, tal com s’ha comunicat a la Paeria. En cap cas no podem començar les obres mentre la titularitat dels terrenys sigui privada”, va indicar una portaveu de Territori.

Per la seua part, l’ajuntament va informar que avui es preveu una reunió de la junta de compensació del terreny per poder aprovar la reparcel·lació, que després ha d’aprovar el consistori per decret o a través de la junta de govern. Posteriorment hi haurà un mes d’exposició pública i finalment es requereix l’aprovació per part de la comissió territorial d’Urbanisme. D’aquesta manera, fins que no acabi aquest procés la Generalitat no podrà inscriure la parcel·la al seu nom i començar la construcció de l’estació, que va adjudicar a l’empresa Copisa Constructora Pirenaica SA per un preu de 36.639.049,37 euros. La terminal es finança amb fons europeus. D’altra banda, també està en procés d’adjudicació la direcció d’obres.

El projecte d’aquest equipament va ser impulsat per l’anterior govern municipal i l’actual el va acceptar després d’incloure-hi algunes modificacions. El termini d’execució és de vint-i-dos mesos, per la qual cosa no estarà llesta fins a l’any 2026. D’altra banda, tindrà un total de 11.600 metres quadrats, 28 andanes i podrà acollir 2.300 persones i gestionar les entrades i sortides de fins a 22 vehicles alhora.