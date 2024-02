Col·legis que busquen ser visibles

L’institut escola Torre Queralt del Secà de Sant Pere, el col·legi Joan XXIII i l’Àngel Guimerà de Balaguer s’han sumat a la campanya Aquí comença tot, que interpel·la les famílies del seu entorn que visitin els centres sense prejudicis abans de la preinscripció (comença el 6 de març) per descobrir els seus projectes pedagògics. Els impulsors de la campanya, en la qual participen 80 centres de tot Catalunya, són la Fundacio Bofill, l’aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya), la Fundació Secretariat Gitano i el Col·lectiu d’Escoles contra la Segregació. Alerten del fenomen de les “portes obertes desèrtiques” en col·legis amb més alumnat amb pocs recursos econòmics, que no reben visites i ni tan sols les organitzen. En canvi, els centres amb una majoria de famílies amb més nivell socioeconòmic solen tenir overbooking de visitants i també de preinscripcions.

El director del Torre Queralt, Àngel Ibaceta, va indicar que s’hi van sumar perquè senten que són un centre “estigmatitzat”. Afirma que no organitzen jornades de portes obertes, sinó que reben unes quantes famílies amb cita prèvia i, sobretot, treballen per atreure alumnes del barri amb activitats amb l’escola bressol. “Som el seu centre de referència”, remarca. Subratlla que el seu objectiu és “recuperar la gent del barri”, intentar que escullin el Torre Queralt i no escoles de fora. “Volem recuperar la idea que som el col·legi del barri, que té molta qualitat i que ofereix una atenció individualitzada”, va incidir. L’equip directiu del Joan XXIII espera que aquesta campanya els faci més visibles i demostri que ofereixen “un bon projecte educatiu malgrat ser una escola pública”, ja que creuen que els perjudica estar envoltats de concertades.La preinscripció per a Educació Infantil i Primària arranca el 6 de març i finalitza el 20. La d’ESO és del 8 al 20.