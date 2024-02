Fiscalia demana penes de fins a 2 anys i mig de presó pel tancament al Rectorat de Lleida en la detenció de Hasél

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Fiscalia demana penes d'entre sis mesos i 2 anys i mig de presó per a vuit persones que el 15 i 16 de febrer de 2021 van tancar-se al Rectorat de Lleida per donar suport al raper Pablo Hasél i evitar la seva detenció. El ministeri fiscal els acusa a tots d'un suposat delicte de desordres públics, pel qual demana una condemna de sis mesos de presó per a cadascun. A més, a quatre d'ells els atribueix també el delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat (2 anys per acusat). A banda d'això, sol·licita una indemnització de més de 86.000 euros. El judici està previst que se celebri al Jutjat Penal.

L'escrit d'acusació de Fiscalia assenyala que, el 15 de febrer de 2021, els acusats van entrar al Rectorat de Lleida i, després de tancar-s'hi, van fer "barricades als accessos a l'edifici per evitar el pas" dels efectius dels Mossos d'Esquadra encarregats de detenir al raper Pablo Hasél. Per aconseguir el seu propòsit, segons el ministeri fiscal, els acusats van "forçar despatxos i dependències" de la UdL i van utilitzar material divers, com extintors. En aquest sentit, la Fiscalia acusa quatre d'ells d'un delicte d'atemptat contra a agents de l'autoritat. Considera que van fer servir els extintors per ruixar els efectius policials que van aconseguir entrar a l'edifici i, a més, també els "hi van llançar, sense que consti si els van arribar a impactar".

L'escrit també recull que els concentrats al Rectorat van fer una cadena humana per rodejar a Hasél i evitar així que se l'emportessin detingut, una actitud que no haurien abandonat malgrat els requeriments policials. Com a conseqüència de tot plegat, el ministeri públic considera que es va "alterar" el funcionament lectiu de l'equipament i es va tardar una setmana a reparar els danys soferts. En aquest sentit, demana una indemnització superior als 86.000 euros.