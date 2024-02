El ple de la Paeria de Lleida prorroga el contracte de neteja a Ilnet 18 mesos

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ple de la Paeria d’aquest mes de febrer, celebrat aquest divendres, ha aprovat la pròrroga del contracte de la gestió del servei municipal de neteja viària i de recollida i transports de les diverses fraccions dels residus urbans a Ilnet. Amb 15 vots a favor, 5 abstencions i 6 vots en contra, la pròrroga del contracte de l’empresa concessionària ha rebut la llum verda per a 18 mesos, fins que s’enllesteixi el nou concurs.

La tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana i d’Espai Agrari, Begoña Iglesias, ha explicat que la prórroga va acompanyada de millores del servei, com el reforç de la neteja als carrers, més bandejos d’aigua i més intensitat a les àrees de contenidors i que es recuperarà la recollida de cartró comercial. Iglesias ha assegurat que la campanya de neteja als barris va funcionar i que es recuperarà per avançar cap a una ciutat més neta i on també cal incrementar l’actuació inspectora i sancionadora. De la seua banda, l'alcalde, Fèlix Larrosa, ha corroborat el que ha manifestat Iglesias, en tant que "el Barri a Barri ha funcionat" i que el porta a porta s’ha d’aplicar a l’àmbit urbà "d’una manera més adequada, veient el resultat a Balàfia i Pardinyes".

El cap de l’oposició i regidor del Partit Popular, Xavier Palau, ha apuntat que, a més de reforçar la neteja, cal reformar les ordenances de civisme perquè considera que és difícil abordar el problema de la neteja sense aplicar mesures seguretat i civisme. També ha dit que cal un major control del treball que fan les empreses concessionàries dels serveis municipals.

Del grup municipal d’Esquerra Republicana, el regidor Juanjo Falcó s’ha mostrat contrari a la pròrroga perquè en els 18 mesos que s’allarga, es continuarà presentant el servei en les mateixes condicions que no són satisfactòries. És a dir, segons ha dit, es prorroga sense cap millora i als pressupostos aprovats d’enguany tampoc s’inclou cap partida destinada a la neteja.

La portaveu de Junts, Violant Cervera, ha valorat que s’hagi ajustat la pròrroga a 18 mesos (i no 24) i que s’intenti revertir el porta a porta a Balàfia i Pardinyes i anar ajustant-lo a Ciutat Jardí i Montcada, donats els resultats. Ha afegit que esperen ser part activa en el nou contracte perquè es vegin realment les millores.

Pel que fa al Comú de Lleida, la regidora Laura Bergés ha assenyalat que és un servei que no funciona, que la pròrroga s’hauria d’acompanyar d’un pla de millores. Segons Bergés, per fer-ho així, s’hauria pogut fer amb pròrroga forçosa perquè l’estalvi de diners que hi pugui haver no se sap com s’utilitzaran. Alhora, ha comentat que cal més pedagogia amb la recollida selectiva.

D'altra banda, el ple ha aprovat una moció en suport a la pagesia catalana, així com les mocions per revitalitzar el barri de La Mariola, per impulsar polítiques feministes i en favor de l’habitatge a Lleida.