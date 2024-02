El Govern apujarà el preu del menjador escolar un 5%

El departament d’Educació apujarà el preu del menjador escolar el curs vinent per tercer any consecutiu. Als centres en què l’espai de migdia dura dos hores i mitja, el preu màxim passarà de 6,91 a 7,25 euros diaris (un 4,9% més) per als alumnes fixos, i de 7,60 a 7,98 euros (un 5% més) per als esporàdics: els que utilitzen el servei menys de tres dies a la setmana, o menys de dos a l’ESO. La resolució que el Govern va publicar ahir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) també fixa que el preu no podrà superar els 6,87 i 7,56 euros diaris, respectivament, als centres que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de dos hores.

Fonts d’Educació van explicar que “és necessari ajustar el preu màxim a l’increment real de preus per mantenir el nivell de qualitat, en condicions d’increment generalitzat de preus per les circumstàncies econòmiques i polítiques d’abast mundial”. El departament va assenyalar que la pujada de preus respon a l’increment del cost dels aliments i a l’augment retributiu dels monitors, i que no apujar-los “hauria comportat automàticament la pèrdua de qualitat del servei per inviabilitat econòmica”. El preu del servei escolar comprèn, a més del menjar, l’atenció a l’alumnat durant el temps de prestació del servei i els períodes anterior i posterior, des que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda. “No pot afavorir la precarització d’un sector laboral tan feble com el del monitor, que ha aconseguit un increment retributiu per actualització del seu conveni d’un 3,5 per cent per a aquest 2024”, va afegir Educació.

Per la seua banda, la Generalitat va afirmar que ha atorgat 182.050 ajuts de menjador en el que va de curs, dels quals 108.870 corresponen al 100 per cent del cost, i 73.180 al 70 per cent. Són 15.186 més que fa un any.