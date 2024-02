Un semàfor envaeix la parada de taxis de Prat de la Riba

Un taxista de la ciutat de Lleida denuncia la presència d’un semàfor que envaeix la parada de taxis ubicada a l’avinguda Prat de la Riba al costat de la plaça Ricard Viñes. “És indignant que ens tapin la sortida i ens vegem obligats a sol·licitar el pas per incorporar-nos al carril de l’esquerra per poder sortir”, afirma el conductor de taxis, que demana a la Paeria que el traslladi i l’instal·li “com qualsevol semàfor” perquè tal com és ara “ens pot ocasionar una col·lisió amb un altre cotxe i ens molesta per treballar”. Per la seua part, l’ajuntament està ultimant la reforma de l’avinguda Prat de la Riba per convertir-la en una via amb una mobilitat més sostenible, amb fons europeus Next Generation.