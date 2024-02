App d''or' d'alumnes del Secà

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una app per mantenir net el Secà i teixir llaços entre la comunitat del barri ha estat l’aposta de Hawa, Avril, Sharyd, Hiba i Adja, cinc alumnes de l’institut Torre Queralt, ubicat en aquest barri, per participar en el concurs internacional de tecnologia i emprenedoria Technovation Girls. Van crear l’aplicació l’any passat, mentre cursaven entre primer i quart d’ESO, i el seu compromís amb el medi ambient i constància durant les més de 100 hores de treball que van compartir amb les seues dos mentores les van portar a ser l’equip català guanyador a la categoria sènior del certamen.

“Ens vam adonar que el nostre barri està una mica descuidat i hi ha bastanta brutícia”, explica l’Adja. Per posar-hi remei, van idear i desenvolupar una aplicació mòbil que van batejar com Clean Future i amb la qual els usuaris poden marcar en un mapa del Secà els punts bruts que trobin, així com fonts que no funcionen o bé papereres plenes o sense bosses. Una altra funció permet organitzar trobades per netejar el barri, i les creadores creuen que els comerços locals s’hi podrien involucrar per incentivar els veïns i promocionar-se. “També ens agradaria ampliar l’app i connectar-la amb l’ajuntament per donar un espai personalitzat a cada barri de la ciutat”, afegeix Hawa.Les alumnes es van implicar voluntàriament en la iniciativa i van treballar amb les seues mentores, Alba i Natàlia, tots els divendres a la tarda des de finals del mes de gener fins a l’abril del 2023. “El seu treball és totalment voluntari”, explica Rosa Prats, coordinadora del Technovation Girls a Lleida i membre de l’associació de professors Espiral, que organitza el concurs a Catalunya. “Gràcies a les nostres mentores hem après moltes coses que no sabíem ni que existien, com la programació”, assegura l’Adja. De fet, explica que la seua primera intenció era estudiar Medicina, però després de crear Clean Future vol dedicar-se a la informàtica. Per un altre costat, Hiba ja està a primer de Batxillerat i assegura que l’experiència “m’ha servit molt i ho noto en l’assignatura de robòtica que tinc aquest curs, en la qual em sento molt còmoda i puc ajudar els meus companys”.L’institut Torre Queralt va participar en el concurs per primera vegada l’any passat, i després de l’èxit de les seues alumnes han creat un nou grup per programar una altra app aquest any. “Volem empoderar les noies i destacar la importància de la visió femenina en el món de la tecnologia”, indica Àngel Ibaceta, director del centre. “És molt important que els centres animin les seues alumnes perquè participin en projectes, i la majoria no ho fa”, valora Prats.

Mafi, Salma i Yosra són alumnes de segon i tercer a l’institut que aquest curs estan treballant en una nova aplicació per al concurs. Expliquen que la volen centrar en la salut mental dels adolescents. “Volem que serveixi per acompanyar emocionalment qui necessiti expressar el que sent i que ajudi que la salut mental no sigui un tabú”, afirma la Mafi. “Creiem que és necessària per prendre consciència que estem passant de la infància a l’adolescència i que els canvis al nostre cos són normals”, conclou.