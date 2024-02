Dispositiu de l'IRBLleida per millorar l'estil de vida de 750 pacients hipertensos

L’Institut d’Investigació Biomedica IRBLleida ha licitat per 175.450 euros un servei de gestió durant dos anys de dades clíniques obtingudes en el seguiment de 750 pacients hipertensos procedents d’onze hospitals i la creació d’una aplicació que té com a objectiu millorar el seu estil de vida. El grup Trasnacional en Medicina Respiratòria, el responsable del qual és el doctor Ferran Barbé, impulsa aquest sistema a través del projecte Metasleep, que inclourà també el seguiment i tractament de trastorns respiratoris durant el son (apnea) de totes aquestes persones.

La documentació de la licitació detalla que aquesta tecnologia, denominada Metasleep-score, “permetrà millorar el tractament de la hipertensió juntament amb el seguiment dels trastorns respiratoris en pacients amb hipertensió nocturna i/o patró non dipper, apuntant els trastorns respiratoris com un factor de risc modificable per a la hipertensió”. Afegeix que es podrà identificar quins pacients tindran una resposta favorable al tractament dels trastorns respiratoris del son i caracteritzar els que veuran beneficis també pel que fa al control de la pressió arterial.D’altra banda, concreta també que aquesta nova gestió es farà en l’àmbit de l’Atenció Primària i millorarà el control de la pressió arterial, que és el principal factor de risc de tenir malalties cardiovasculars. Assenyala que l’aplicació requereix dos interficies accessibles, una per a professionals mèdics i una altra per a pacients, que faciliti rebre i seguir la recomanacions de forma fàcil. La gestió de dades es farà mitjançant algoritmes d’intel·ligència artificial, per a “l’extracció de coneixement i recomanació en pacients amb hipertensió i apnea del son”. L’anàlisi de les dades permetrà personalitzar el tractament.El model actual de gestió de les persones amb hipertensió es basa a decidir quan s’han de tractar amb fàrmacs, i no només amb intervencions dietètiques i estil de vida, i fer un seguiment per determinar si cal canviar-los. Aquest procés recau en la Primària i passa a l’especialista en casos de difícil control, però amb poca comunicació entre els diferents nivells assistencials. A més, l’estudi dels trastorns respiratoris es fa de manera independent. Amb el projecte Metasleep es vol canviar aquesta dinàmica.