Detingut per un robatori violent en una botiga de la plaça del Treball de Lleida

La Guàrdia Urbana va detenir diumenge al matí a un jove per un robatori amb violència en una botiga d’alimentació de la plaça del Treball. Els efectius van rebre l’avís a les 10.30 hores que hi havia una persona a l’interior d’un establiment cridant i causant aldarulls. Fins al lloc es van dirigir patrulles de la Urbana.

En entrevistar-se amb el dependent que hi havia a la botiga els va dir que aquest individu va començar cridant-li i increpant-lo quan intentava portar-se sense pagar botelles d’alcohol i altres productes. El jove, de 23 anys, va acabar agredint el dependent, per la qual cosa va ser detingut per un delicte de robatori amb violència i intimidació.

És el quart detingut el cap de setmana per robatoris violents a Lleida després que la Urbana arrestés dissabte a tres individus en sengles actuacions. La primera detenció va tenir lloc al carrer Sant Antonni, quan un individu va entrar en una botiga de productes de tecnologia i va ser descobert per un empleat, a què es va enfrontar. Poc després hi va haver una altra detenció en l’Eix pel robatori amb violència d’un telèfon mòbil i una altra al carrer Comtes d’Urgell per un assalt violent.