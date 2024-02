Una de cada sis dones va ser assetjada al carrer a Lleida ciutat l'últim any

El 17,22% de les dones d'entre 16 i 65 anys de la ciutat de Lleida asseguren haver patit algun tipus d'assetjament sexual en l'espai públic l'últim any, segons una enquesta inclosa en el Pla Local de Seguretat. Aquesta assenyala que el 58,4% de veïns consideren que la seguretat ha empitjorat i reclamen més il·luminació i presència policial.

Una enquesta efectuada el 2023 en el marc de l’elaboració del Pla Local de Seguretat de la ciutat de Lleida constata que un 17,22% de les dones d’entre 16 i 65 anys, cosa que en representa una de cada sis, assegura haver patit algun tipus d’assetjament sexual a la via pública l’últim any. Així mateix, totes les agressions sexuals de les que es té constància les han patit elles, i la majoria han estat a joves d’entre 16 i 24 anys. Aquest és un els aspectes més destacats d’aquesta enquesta encarregada per l’ajuntament per dissenyar el pla de seguretat 2024-2028, que inclou la perspectiva de gènere. El qüestionari es va fer amb 500 entrevistes entre el 12 i el 20 de desembre de l’any passat. Segons els resultats, l’índex de victimització d’assetjament en espais públics és del 19,4%. Les dades segmentades per edats assenyalen que el 35,71% de les víctimes són dones d’entre 25 i 50 anys i un 11,67%, tenen entre 16 i 24 anys. En el cas dels homes que diuen haver patit assetjament, el 9,09% tenen entre 16 i 24 anys i un 1,28%, entre 25 i 50. L’enquesta també indica que prop d’un 11% de les dones assegura haver patit agressions sexuals en l’espai públic, amb més incidència entre els 16 i 24 anys.

Mentrestant, l’estadística mostra l’elevat nivell d’infradenúncia en els delictes contra la llibertat sexual, ja que tant en els casos d’assetjament com en els d’agressió sexual només es van denunciar el 36,67%.

Més sensibilització contra la violència masclista, formació policial i trobar zones poc segures Vora el 14% dels majors de 65 anys assegura haver patit un intent de robatori a casa

Pel que fa a les violències masclistes, el pla conclou que se n’ha produït un increment, sobretot en els delictes de maltractament a la llar i amenaces, la qual cosa porta a la necessitat de reforçar la formació i l’especialització de la Guàrdia Urbana, a més de continuar treballant en la sensibilització, amb accions específiques dirigides als joves, i proposa altres mesures concretes com fer una auditoria urbanística des de la perspectiva de gènere que inclogui els espais que puguin resultar “intimidatoris”, amb especial atenció a zones pròximes a instal·lacions esportives, de lleure, aparcaments o que presentin dificultats d’accés de vehicles. També constata la necessitat de continuar impulsant accions per garantir desplaçaments segurs nocturns per la ciutat. En aquest sentit, inclou dissenyar i implementar actuacions que donin resposta a les conclusions de les marxes exploratòries que ja s’han fet a la ciutat per detectar llocs insegurs, i la generació de punts lila.

Un 8% dels majors de 65 anys, víctimes de robatoris

Segons l’enquesta de seguretat pública, un 8% dels majors de 65 anys han estat víctimes d’un intent de robatori l’últim any. En el cas dels homes, el percentatge és del 8,77% mentre que en el de les dones se situa en el 7,46%. Les conclusions indiquen que malgrat que el percentatge de robatoris global és baix, un 2,2%, aquesta franja d’edat destaca per sobre de la mitjana, també en els robatoris de vehicle i de domicili.Encara que només un 2,2% dels enquestats asseguren haver estat víctima d’un robatori, n’hi ha un 4,81% que diuen que han patit una temptativa. En el cas dels robatoris en vehicles, un 3,8% indica que ha estat víctima d’algun l’últim any, mentre que un 6,47% ha patit la sostracció d’objectes que tenien a l’interior dels seus turismes. En aquest tipus de delictes, en més de vuit de cada deu casos es produeixen a la via pública i la resta, en pàrquings.Pel que fa als assalts a l’interior d’habitatges, un 11,8% dels enquestats afirma haver estat víctima d’un intent de robatori l’últim any, que en el cas dels majors de 65 anys s’eleva a gairebé el 14%. Els robatoris consumats van afectar el 2,2 per cent. El pla també alerta de l’augment de les estafes.