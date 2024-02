Guia de la UdL amb eines per al bon ús de la IA entre docents i alumnes

L’ús de la intel·ligència artificial (IA) ja és una realitat en l’ensenyament, potser més entre alumnes que entre docents. Per això, la Universitat de Lleida (UdL) ha creat un lloc web (https://adia.udl.cat/ca/) en el qual aglutina informació, recomanacions i eines sobre com utilitzar-la bé, dirigida tant a professors com a alumnes.

La idea és que els serveixi de base a uns per preparar activitats acadèmiques i als altres per ampliar coneixements o elaborar resums, per exemple. Un altre dels objectius és també evitar-ne el mal ús. Òscar Flores, coordinador de la unitat de Suport i Desenvolupament a l’Activitat Docent, va detallar que el web aglutina eines i recursos per a l’ús de la IA, així com enregistraments de sessions de formació i notícies relacionades amb aquesta tecnologia, i també ofereix la possibilitat de rebre un assessorament personalitzat a professors per aplicar-la en una assignatura determinada.

Aquesta guia alerta tant el professorat com l’alumnat que els continguts que ofereix la IA no són fiables al 100% i els insta a no proporcionar dades personals. També avisa dels riscos, com que actualment és molt difícil detectar el plagi, i anima els alumnes a reflexionar sobre les males pràctiques. Recomana als docents que demanin als alumnes que especifiquin d’on han obtingut la informació per als seus treballs i els informa que la IA els pot ajudar a obtenir idees per planificar l’assignatura i a aplicar noves metodologies.

Per exemple, crear materials didàctics que requereixin la participació dels estudiants. Així mateix, aconsella als estudiants que la poden fer servir per ampliar informació per comprendre millor les matèries, buscar altres enfocaments, elaborar resums, però mai no copiar i enganxar els textos que la IA genera.Les vicerectores d’Ordenació Acadèmica i Qualitat, Paquita Santiveri, i d’Estratègia Digital i TIC, Marta Oliva, van subratllar que “el web és l’eix central d’una línia estratègica més àmplia, que s’està desenvolupant a partir del grup de treball IA i docència” coordinat pels dos vicerectorats. “El que pretén és oferir al professorat formació, eines i recursos per incorporar la IA en la seua activitat docent. També ens dirigim a l’estudiantat amb recomanacions sobre bones pràctiques a l’hora d’iniciar-se en la IA, així com advertències sobre les dolentes”, van remarcar les vicerectores.