Acte pel Sàhara i encontra de la Paeria de Lleida

Un centenar de persones es van concentrar aquest dimarts a la plaça de la Paeria per denunciar que l’ajuntament hagi rebutjat hissar la bandera saharaui per commemorar el 48 aniversari de la proclamació de la República Àrab Saharaui Democràtica. Des de la Paeria van afirmar que “no poden facilitar les instal·lacions municipals per a cap qüestió política internacional”.

Membres de l’associació Sàhara Ponent van assegurar que la seua negativa ha estat una “decisió política que veiem com un tentacle del posicionament del Partit Socialista respecte al conflicte”. Així mateix, van denunciar que “el que ha acordat el PSOE-PSC amb el rei del Marroc és validar i legitimar l’ús de la força militar per tenir un territori, i legitimar i donar suport a l’ocupació del Sàhara pel Marroc, on aplica un règim d’apartheid i de violació sistemàtica dels drets humans”.