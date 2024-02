Agredeix amb arma blanca un lladre al carrer a Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest dimarts al migdia al carrer Sant Ruf un home de 44 anys acusat d’agredir amb una arma blanca un presumpte lladre. Va ocórrer quan, pel que sembla, un individu estava forçant un cotxe i un amic del propietari del vehicle el va veure. Es va iniciar una baralla. El primer va treure una arma blanca i va agredir l’altre. Al lloc van acudir diverses patrulles de la Guàrdia Urbana. L’home de 44 anys va ser arrestat per un delicte de lesions mentre que l’altre, de 26 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte robatori en interior de vehicle. Les lesions que presentava el presumpte lladre, que no eren greus, eren compatibles amb una arma blanca.

D’altra banda, la Guàrdia Urbana va detenir la matinada d’ahir un individu per robar en una furgoneta. Els agents es van trobar amb un home que portava diversos maletins amb eines al carrer Sant Andreu. Al ser preguntat per la procedència del material, l’individu, de 42 anys, va admetre que acabava de sostreure’l de l’interior d’una furgoneta a Ramón y Cajal. Els agents van anar fins al lloc i van comprovar que el robatori era cert. Van localitzar el propietari.