Raimat diu que “lluitarà” per un baixador ferroviari

El lloc on Raimat i Paeria volen el baixador ferroviari.

L’alcalde pedani de l’entitat municipal descentralitzada de Raimat, Iván Fernández, va afirmar ahir que “lluitarà” davant de la Generalitat i l’Estat per disposar d’un baixador ferroviari a la línia Lleida-Montsó, reivindicació compartida pel paer en cap de Lleida, Fèlix Larrosa.

Tots dos van visitar ahir els terrenys de propietat de l’Empresa Municipal d’Agència Urbana en els quals la Paeria vol promoure el baixador. “És clau. El sistema de Rodalies que demanem a Generalitat i Estat passa per recuperar les comunicacions entre Raimat i Lleida, amb un sistema de transport públic i sostenible com el tren. Animo que avancin i tenen la nostra complicitat perquè en un futur puguem tenir l’andana construïda”, va indicar Larrosa.Així mateix, l’ajuntament de Lleida vol recuperar el projecte d’expansió urbanística a la zona de la Valleta de Raimat, que ja estava prevista al POUM, per facilitar un nou espai residencial i d’equipaments. De fet, en aquests terrenys la Paeria promou el baixador. Larrosa es va comprometre també a estudiar millores en línies interurbanes d’autobusos o una ampliació del transport a la demanda a l’Horta.Larrosa i Fernández van visitar també l’escola bressol i el col·legi de Raimat i van conversar amb els docents sobre la captació d’alumnes i el manteniment.