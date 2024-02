La Fiscalia sol·licita sis mesos de presó per a un cirurgià per lesions en una abdominoplàstia: “m'ha pres la vida, tot just surto de casa”

El cirurgià plàstic I.F.S. es va asseure ahir al banc dels acusats per un delicte de lesions per imprudència greu per la suposada negligència en el postoperatori d’una abdominoplàstia a una lleidatana que li ha provocat lesions severes i a la qual han declarat una incapacitat permanent del 65%.

En una vista que es va celebrar al jutjat Penal 3 de Lleida, la Fiscalia va sol·licitar per a l’acusat una condemna de sis mesos de presó, sis mesos d’inhabilitació per a l’exercici professional i que pagui una indemnització de 220.900 euros a la pacient “per les seqüeles funcionals i l’estrès posttraumàtic per la gran repercussió en la seua vida personal, laboral i social”.

La demandant, que exerceix l’acusació particular i està defensada pels lletrats Xavier Prats i Marc Garcia, de Prats Advocats, va demanar que se li imposés una condemna de tres anys de presó, quatre d’inhabilitació i el pagament d’una indemnització de 285.000 euros. Consideren que hi va haver negligència per omissió en el postoperatori.

La intervenció va tenir lloc el 2 de juliol del 2015, quan l’acusat va practicar una abdominoplàstia a la dona en una clínica de Lleida. Davant dels dolors i una necrosi, el cirurgià plàstic li va practicar el 31 de juliol una tècnica de sutura deixant diversos drenatges. Tanmateix, el seu estat no va millorar i presentava forts dolors abdominals, sempre segons les versions de la Fiscalia i l’acusació particular. El 15 d’agost va ingressar a la clínica de l’acusat “amb ferida oberta i infectada”. Allà va estar deu dies. Finalment va anar a l’Arnau de Vilanova.

El cirurgià va negar la mala praxi i va afirmar que “en dos mesos la vam arribar a visitar 21 vegades. Se li va advertir que era una cirurgia plàstica i reparadora i hi havia riscos. Però vam fer una operació correcta i el seguiment va ser igual de correcte”. Segons ell, el problema va ser “per la mala circulació venosa i que se li va infectar per orina. No va ser la nostra responsabilitat”.

En canvi, l’afectada va explicar que “vaig acudir a ell perquè m’havia quedat molt abdomen al cap de tres mesos de ser mare. Em deia que tot anava bé i jo el creia malgrat els dolors i els drenatges”. La dona va afirmar que “vaig acabar anant a l’Arnau de Vilanova per la infecció. Allà va ser on em van curar”. Li han quedat seqüeles físiques i psicològiques permanents com múltiples cicatrius amb un perjudici funcional i estètic i estrès posttraumàtic. “Tinc el diafragma danyat, els músculs enganxats als òrgans i tot just puc caminar”, va assegurar la demandant, que es desplaça amb l’ajuda d’un caminador i a la qual ha quedat una incapacitat permanent del 65%. “Reclamo perquè m’ha pres la vida. Tot just surto de casa”, va sentenciar.

Per la seua part, els forenses van ratificar els seus informes i van declarar que es tractava d’una operació estètica que estava subjecta a uns resultats que no es van donar i que el postoperatori no va ser adequat.

Es dona la circumstància que aquest cirurgià va ser condemnat el 2018 per l’Audiència de Lleida a un any i sis mesos de presó i el mateix període d’inhabilitació pels danys que va patir una pacient, amb 20 perforacions d’intestí, que va estar dos mesos a l’UCI i li van donar la invalidesa.