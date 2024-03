Dos solars del Barri Antic acolliran pisos per a joves

La Paeria destinarà dos solars del Centre Històric que pertanyen a l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) per construir habitatges destinats a joves. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va visitar ahir les parcel·les (ubicades al carrer Cavallers amb Galera i a l’encreuament entre els carrers Alsamora, Galera i Ereta) i va explicar que la construcció dels habitatges sortirà pròximament a licitació. “És una operació concertada amb el sector privat que forma part de l’estratègia per avançar en la configuració del Centre Històric com un barri per a la gent jove”, va afirmar Larrosa. Precisament, una de les actuacions previstes en el nou Pla d’Actuació Municipal és revitalitzar el Barri Antic per fer-lo atractiu per als joves. L’ajuntament encara no ha concretat quants pisos nous s’edificaran en aquests solars, ni detalls de les seues característiques o preus.

Així mateix, la comissió de seguiment de l’Estratègia de l’Habitatge que es va celebrar ahir va manifestar que des del 2021 s’han construït 85 habitatges al Barri Antic, dels quals 39 han estat pisos nous, 23 han estat rehabilitacions, i la resta canvis d’usos.El gener del 2019, la Paeria ja va licitar la construcció d’un bloc de fins a onze habitatges destinats a menors de 35 anys al mateix solar de la confluència dels carrers Galera, Alsamora i Ereta. El concurs va quedar desert al no haver rebut cap oferta. La Paeria llavors preveia set àrees d’innovació urbana al barri.D’altra banda, l’alcalde va visitar ahir el carrer Llopis i va anunciar que pròximament es durà a terme la seua “urbanització i millora dels serveis públics”. També va saludar els responsables de la llibreria La Sabateria, que van presentar la constitució d’una fundació per “treballar per a la dinamització econòmica, social i cultural del barri”. Larrosa es va mostrar satisfet per la seua posada en marxa i va destacar que “des de la Paeria esperem arribar a una entesa per cooperar i impulsar els projectes de dinamització que es portin a terme al Centre Històric de la ciutat”.