Promenade retira la querella contra Pueyo i Postius per Torre Salses

La promotora del parc comercial de Torre Salses, Promenade Lleida, retirarà el recurs contra l’arxivament de la demanda que va presentar el juny del 2022 contra l’exalcalde Miquel Pueyo i l’extinent d’alcalde Toni Postius per un possible delicte de prevaricació, al considerar que haurien dut a terme accions il·legals per frenar el projecte. L’octubre passat, la jutge va resoldre que “procedeix el sobreseïment provisional per tal com no consta que els querellats impedissin dolosament, de forma activa, ni voluntària, l’execució del planejament urbanístic”.

Després de recórrer la sentència al novembre, Promenade va anunciar ahir que tancarà el litigi amb “la voluntat de tornar a encarrilar les relacions amb l’ajuntament per la via del diàleg institucional, d’on mai hauria d’haver sortit”. La promotora de la zona comercial de 56.000 m2 va afirmar que es va veure “obligada” a demandar Pueyo i Postius per defensar els seus interessos “davant les traves de l’anterior govern al projecte”.

El recurs de Promenade comptava amb l’oposició de la fiscal assignada a l’assumpte, que a finals del mes de desembre passat va presentar un escrit al jutjat en el qual sol·licitava “la desestimació del recurs i la confirmació de la interlocutòria recorreguda al ser aquesta ajustada a dret i al resultat de la instrucció practicada fins al moment”. “De la documental aportada, informes pericials i declaracions practicades es desprenen dades objectives suficients per fonamentar la decisió de l’instructor”, assenyalava.