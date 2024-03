Un 30,5% del pressupost de Salut, per a la Primària

El conseller de Salut, Manel Balcells, va afirmar ahir al Parlament que el 30,5% del pressupost del departament per a aquest any, que ascendeix a 12.132,3 milions, es destinarà a l’Atenció Primària. És a dir, una partida de 3.587,8 milions per millorar l’accessibilitat, potenciar els rols professionals, reforçar l’activitat comunitària, potenciar la capacitat resolutiva i incentivar l’àmbit rural. Va detallar que l’altre gran eix és la salut mental, amb 559,7 milions, un 73% més.