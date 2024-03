Els grups d’ERC de Lleida i Tarragona creen sinergies

Les portaveus dels grups d’ERC a Lleida i Tarragona, Jordina Freixanet i Maria Roig, respectivament, es van reunir ahir a Tarragona per compartir estratègies i crear sinergies. “Estem treballant per passar de ser l’alternativa a governar les nostres ciutats”, van afirmar. Van destacar que Lleida i Tarragona “són terres d’oportunitats, amb projectes impulsats en els mandats republicans, com el polígon de Torreblanca i el port de Tarragona com a eix”. “Compartim molts fluxos econòmics, empresarials, socials i turístics i és important teixir sinergies”, van subratllar.