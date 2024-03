Interior adquirirà 300 càmeres personals per als Mossos

El projecte de pressupost del departament d’Interior inclou l’adquisició de tres-centes noves càmeres personals d’enregistrament per als Mossos d’Esquadra. Amb aquestes es continuen ampliant els dispositius unipersonals disponibles per als agents, dels quals se’n van licitar vuit-cents el juliol del 2023. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va presentar ahir els comptes de la conselleria al Parlament, que assoleixen els 1.924 milions (un 6,1% més que el 2023) que, entre d’altres, preveu l’inici de les obres de la nova comissaria de Mollerussa.

Incorporació d’efectius

Així mateix, el projecte inclou la incorporació de 1.515 efectius aquest any: 850 mossos a l’agost, 240 bombers funcionaris al novembre i 125 agents rurals i 300 bombers voluntaris al maig. “Continuem en una línia de creixement, cosa molt positiva, que ens ha de permetre continuar posant al dia la seguretat i les emergències del país, que era molt necessari per poder continuar proporcionant un servei públic de qualitat”, va dir el conseller. En el torn dels grups parlamentaris, el diputat de PSCUnits, Ramon Espadaler, va valorar positivament l’augment de la despesa per incorporar nous efectius, però creu que no són increments nets per la jubilació de part de les plantilles. Al seu torn, Junts va criticar el retard en l’aprovació del pressupost.