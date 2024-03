La Paeria posa en marxa un protocol per enjardinar els escocells buits

La Paeria ha posat en marxa un protocol per regular la plantació dels escocells de la ciutat. Qui vulgui fer-ho haurà de sol·licitar una autorització online i l’ajuntament proporcionarà gratis estaques, cordes i identificacions de les plantes. La norma estableix que no es podran plantar arbres, plantes amb espines, invasores, plantes enfiladisses o comestibles, i recomana les artemísies o margarides, entre d’altres.

El protocol també dona instruccions sobre com plantar les llavors, gestionar l’aigua o mantenir els escocells. “Qui faci el tràmit es responsabilitza i assumeix la cura de l’espai, la qual cosa implica arribar a l’excel·lència de compromís amb la ciutat”, va assenyalar l’alcalde, Fèlix Larrosa. “L’associació Escocells Lleida destaca per contribuir a l’embelliment de Lleida i per ser exigent amb la reposició d’arbres”, va afegir. El portaveu de l’associació, Sergi Cardona, va afirmar que, “per regla general, la terra que envolta els arbres està seca per falta de reg i per un excés d’orines de gossos, de manera que creiem que plantar flors farà que els veïns siguin més responsables de l’espai públic i permetrà que la terra sigui permeable, per la qual cosa augmentarà la biodiversitat”. Escocells Lleida ja ha promogut la naturalització de 22 d’aquests clots.