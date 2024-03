Venda de cotxes usats a l'alça

detail.info.publicated INÉS GARCIA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La fira Lleida Ocasió va obrir ahir les portes amb 550 vehicles en venda, entre utilitaris, cotxes d’alta gamma, 4×4, vehicles industrials i autocaravanes, repartits entre 30 estands. Els expositors veuen positives les expectatives de venda en aquesta edició. A més, van assegurar que el mercat de vehicles de segona mà està augmentant respecte a anys anteriors.

La fira ofereix una gran varietat de preus, des d’un Fiat Mirafiori valorat en 7.000 € fins a un Volkswagen Touareg que costa 80.000 €. El preu mitjà dels vehicles de segona mà que s’ofereixen s’acosta als 20.000 €. Oriol Oró, director general de Fira de Lleida, va assegurar que en aquesta edició tenen el 100% d’ocupació tant a la zona exterior com a l’interior del pavelló 4, i va dir que “esperem que com en les edicions anteriors la fira ajudi a la dinamització del sector”. La regidora de Promoció de la ciutat, Pilar Bosch, va comentar que al llarg del cap de setmana esperen que més de 10.000 persones visitin la fira.Mario Pinilla, president de l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció, va comentar que en aquesta edició encara es poden trobar vehicles dièsel, malgrat que en menor mesura. L’adquisició d’aquests automòbils pot acabar sent un problema perquè a curt o mitjà termini no podran circular per la Zona de Baixes Emissions que està prevista implantar aquest any a la ciutat. Les empreses asseguren que els compradors cada vegada estan més conscienciats per contaminar menys i per això es decanten més per vehicles elèctrics, però a causa del seu cost els que millor es comercialitzen són els de gasolina.