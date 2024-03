A partir del curs vinent, el col·legi Mater Salvatoris comença un nou projecte a l’ESO. Es convertirà en un col·legi pioner a Lleida al desvincular-se del concert educatiu i començar a impartir com a col·legi sol·licitador el Programa d’Anys Intermedis (PAI) del Batxillerat Internacional.

Quins motius ha tingut el Mater Salvatoris per fer aquest pas?

El primer és perquè a Lleida no hi ha cap altre centre amb aquesta oferta educativa. Hi ha moltes altres raons importants que ens han portat a iniciar aquest nou projecte, amb què estem molt il·lusionats. Crec que és important tenir els ulls oberts a les necessitats que ens planteja el món d’avui, tan interconnectat i globalitzat, i el model educatiu ha de donar resposta a aquestes noves necessitats. Nosaltres volem formar alumnes des de l’excel·lència, sent fidels al nostre estil i als valors del nostre ideari, perquè siguin capaços d’afrontar amb èxit els reptes del futur.

Què és el que busquen amb aquesta nova proposta?

El mateix que volia la nostra fundadora, la M. María Félix, quan fa 75 anys va obrir el primer Colegio Mater Salvatoris a la plaça Ricard Viñes: ajudar els pares i mares en l’apassionant tasca de l’educació dels fills. La nostra vocació és dedicar-nos a aquesta tasca en qualsevol part del món: després del Mater de Lleida, es van obrir les portes dels col·legis de Madrid, Caracas, Maracaibo, San Juan de Puerto Rico, Benín, Stamford (EUA).. El que busquem, doncs, és formar la persona en totes les seues dimensions, educant no només la intel·ligència, sinó també el cor. A això ens dediquem.

I per què aquesta decisió concreta? Quins motius han portat a desvincular-se del concert educatiu a l’ESO i oferir el Programa d’Anys Intermedis (PAI) del Batxillerat Internacional?

El que nosaltres desitgem és convertir el Mater en un col·legi referent a Lleida. Busquem, d’una banda, l’excel·lència educativa, a través d’una atenció personalitzada que ens permeti acompanyar els nostres nens i joves en el seu procés de maduració. Volem arribar a cadascun dels nostres alumnes, i per a això és necessari que puguem mantenir grups reduïts. A més, desitgem potenciar els idiomes i ser un veritable col·legi trilingüe, destinant més hores setmanals a l’anglès, i oferir una educació amb mentalitat internacional.

Quins altres aspectes han tingut pes en aquesta decisió?

Crec que qualsevol de nosaltres coincideix que els anys de l’adolescència són decisius, perquè moltes vegades es prenen decisions que poden afectar el futur del nen. Al Mater desitgem oferir el millor entorn perquè els nostres alumnes creixin feliços i forgin en aquests anys les amistats que duren tota la vida. Tenim la sort de gaudir d’un emplaçament privilegiat, amb grans espais verds i en contacte directe amb la naturalesa. I a tot això se suma una forta inversió de la Companyia del Salvador per a la millora de les instal·lacions, que es destinarà a la creació d’espais educatius i a renovar les pistes esportives exteriors i zones d’esbarjo.

Excel·lència acadèmica, el millor entorn.. algun altre punt important?

Sens dubte, per al nostre projecte educatiu és imprescindible la unió i sintonia entre la família i el col·legi. A l’hora d’iniciar aquest nou projecte a l’ESO, hem tingut molt en compte la necessitat d’oferir un model educatiu en el qual tots, alumnes, pares i professors, sentim el col·legi com una “segona casa”, com una gran família. I en una família tots ens ajudem. Per aquest motiu, a través de la Fundación El Rosalar, es destinarà un fons de beques i ajuts perquè aquelles famílies que veritablement desitgen aquest model educatiu no trobin un obstacle en el tema econòmic.

Què pot aportar als alumnes del Mater el Programa d’Anys Intermedis del Batxillerat Internacional? Per què han decidit implantar-lo?

En el nostre cas, coneixem el funcionament del Batxillerat Internacional de primera mà, perquè el nostre col·legi de Madrid va començar a impartir el Programa de Diploma l’any 2017. Quan vam començar a estudiar una mica més en profunditat la filosofia de l’IB, vam veure que està enfocat a formar alumnes amb un perfil molt semblant al que hem buscat sempre al Mater. L’alumne del PAI, amb mentalitat internacional, es caracteritza per l’entusiasme en l’aprenentatge. Aprèn a ser organitzat i constant, audaç i reflexiu, amb sentit crític i creador.. I sobretot, manifesta una ferma decisió d’influir en la societat per crear un món més just i més humà. Tots aquests punts coincideixen amb el nostre ideari, i pensem que amb aquest sistema podem potenciar i oferir a les famílies un model d’educació excel·lent per als seus fills.