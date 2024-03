Comença la 2a Setmana de la Formació Professional pública a Lleida

detail.info.publicated patrocinat detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els set centres públics de Formació Professional de Lleida es tornen a unir per donar a conèixer als futurs estudiants, tota l’oferta formativa de la ciutat. Així, aquest dilluns 4 de març va iniciar-se la 2a Setmana de la Formació Professional pública a Lleida. Unes jornades preparades per ser un procés d’acompanyament i esdeveniment de descoberta per als futurs alumnes que es troben en un moment clau de la seva vida, i han d’escollir camí professional.

D’aquesta manera, fins al 8 de març, s’han preparat més de 140 tallers i xerrades de les diverses disciplines que s’ofereixen. Els set instituts públics de Lleida organitzadors són: l’Escola del Treball, Caparrella, Guindàvols, Joan Oró, Ronda, Torre Vicens i Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida.

Aquestes jornades, permetran conèixer in situ en què consisteix cada cicle formatiu i realitzar un "tastet" del que s'hi treballa. A més, ja que els participants seran a les instal·lacions dels centres, podran visitar els espais de cada cicle, conèixer més a fons el sector i resoldre tots aquells dubtes que sovint preocupen abans d'escollir una opció formativa.

La Setmana d'FP, no tan sols es planteja com una visita guiada a l'alumnat d'ESO o batxillerat, també resta oberta a totes i tots aquells que després d'uns anys de no formar-se, cerquen poder tenir uns estudis professionalitzadors.

Tota la informació de les jornades, inscripció als tallers i activitats, i també el calendari i horaris dels diferents cicles CFGM i CFGS es poden consultar al web www.fplleida.cat, així com seguir tota l’actualitat de la 2a Setmana a les xarxes socials i amb el hashtag #fplleida