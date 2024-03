Els Bombers de Lleida ja compten amb el primer matalàs de salt per a rescats

El parc de Bombers de la ciutat de Lleida compta amb una nova autoescala. El vehicle, d'última generació, incorpora un matalàs de salt per a rescats urbans. Esmorteeix caigudes de fins a 16 metres d'altura. El seu ús feia temps que es debatia, especialment des que el juny de l'any passat va morir una dona en un foc a Balaguer.

Els Bombers de la ciutat de Lleida ja compten amb el primer matalàs de salt per a rescats urbans. Forma part del material que porta incorporat la nova autoescala, que va entrar en funcionament a finals de la setmana passada. De fàcil transport, s’infla en menys d’un minut i permet esmorteir caigudes de fins a setze metres d’altura, uns cinc pisos aproximadament. Podrà ser utilitzat per escapar de les flames en supòsits d’incendis d’habitatge, com va ser el cas del bomber que va salvar la vida d’aquesta forma el passat 22 de febrer en el tràgic foc en un bloc de pisos de València. “Com més material tinguem, més podrem millorar en aquest tipus d’intervencions”, comenta Josep Perna, inspector i cap de l’àrea de gestió de la Regió d’Emergències de Lleida.

Pel que fa a l’autoescala, incrementa les capacitats operatives en salvaments en altura, extinció d’incendis i assistències tècniques. L’altura màxima és de 32 metres (10 pisos) i l’escala disposa d’un últim tram articulat que millora les prestacions d’accessibilitat. “Per exemple en un foc o un rescat que està localitzat dins d’una claraboia”, afirma Ramon Vidal, responsable de vehicles de la Subdirecció General Tècnica de la Generalitat. La capacitat de càrrega de la cistella també es veu incrementada fins als 500 quilos (unes cinc persones davant les dos de l’anterior), la qual cosa permet el rescat simultani de diversos afectats. Compta amb més dispositius electrònics de seguretat, com detectors de camp electromagnètic (per evitar el contacte amb cables), càmeres òptiques i tèrmiques i un sistema de projecció d’aigua per control remot (monitor de gran cabal) que redueix l’exposició dels bombers durant les extincions. A més del matalàs incorpora un ampli ventall d’eines elèctriques per a assistències tècniques, material sanitari amb un desfibril·lador semiautomàtic i dos lliteres que garanteixen l’accessibilitat i evacuació de persones en edificis amb accessibilitat reduïda.L’autoescala que hi havia fins ara al parc de Lleida ha estat portada a Tàrrega, que tenia la més antiga. A més de Lleida i Tàrrega, també tenen autoescala a Balaguer, la Seu d’Urgell i Tremp.

Els Bombers de Lleida ja compten amb el primer matalàs de salt per a rescats - AMADO FORROLLA

Els Bombers van portar a terme el 2023 una mitjana de vuit sortides a la setmana per incendis en edificis a la demarcació. Segons les dades proporcionades a aquest diari, el 2023 es van comptabilitzar un total de 443 serveis per focs en immobles, en els quals s’inclouen habitatges, la qual cosa comporta un augment del 10,7% si es compara amb les actuacions que es van dur a terme l’exercici 2022. Val a destacar que tres de cada deu sortides es van concentrar en Lleida ciutat, amb un total de 138 serveis, set més que un any abans.

Un incendi mortal a Balaguer va reobrir el debat sobre el seu ús

El 21 de juny de l’any passat hi va haver un incendi en un bloc de pisos de Balaguer que es va saldar amb una dona que va morir al caure al buit des d’una finestra. Aquest tràgic foc va reobrir un debat sobre la necessitat d’utilitzar materials de rescat com els matalassos de salt o les lones. Dies després, els Bombers de la Generalitat van confirmar que les noves autoescales del cos incorporarien matalassos, malgrat que van negar que la decisió es prengués arran de la tragèdia de Balaguer, com va avançar SEGRE. Tanmateix, a dia d’avui només hi ha un únic matalàs a Ponent, al parc de Lleida.