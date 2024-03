Espectacular accident amb un cotxe completament bolcat a Lleida ciutat

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un cotxe ha acabat completament bolcat en un accident aquest dimarts al matí al carrer Vidal i Codina de Lleida, a l'altura de l'encreuament amb el carrer Ambaixador Espens. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 10.56 hores i fins al lloc han anat patrulles de la Guàrdia Urbana, una dotació dels Bombers i una ambulància del SEM, que quan ha arribat al lloc ja no ha trobat l'ocupant del vehicle. I és que es dona la circumstància que al lloc hi havia una ambulància de transport no urgent, el conductor de la qual, davant de la poca gravetat de les ferides de l'afectat, que ha resultat ferit lleu, l'ha traslladat a un CAP pròxim.

Una imatge de l'accident.

