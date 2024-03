L'associació de veïns de la Bordeta veu inútil estar al consell de barri

La presidenta de l’associació de veïns de la Bordeta, Mari Carme Guerrero, va dir ahir que estar als consells de barri que organitza la Paeria “és una pèrdua de temps perquè comporten fer moltes reunions que no són funcionals ni útils”. Una afirmació que va fer el mateix dia que el govern municipal va constituir el consell de la Bordeta, al qual va assistir Guerrero com a oient i va avançar que la seua entitat “d’entrada no participarà en el consell perquè ja tenim una associació de veïns”. En aquest sentit, la presidenta va recordar que “totes les associacions i entitats de barri tenen contacte directe amb l’ajuntament per atendre les seues peticions, per la qual cosa no veiem lògic que es facin tantes reunions per tractar els mateixos temes, això només acaba demorant la presa de decisions i actuacions i esperàvem que el nou govern no els donés continuïtat per aquesta raó”.

L’ajuntament va crear el 2006 els consells de zona, que al llarg dels anys han adoptat diferents noms fins als consells de barri actuals. Arran del comentari de la presidenta veïnal de la Bordeta, el tinent d’alcalde d’Acció Social, Carlos Enjuanes, va reconèixer que “cal fer una volta als consells de barris perquè la gent no en surti pensant que no han estat eficients o es tractin temes que ja s’han dit en altres escenaris, però hem de constituir-los per llei”. En aquest sentit, Enjuanes va advocar perquè els consells de barri “siguin entorns per parlar de temes de barri que no requereixen una immediatesa absoluta” i va remarcar que “no hi són per substituir a les associacions de veïns, són dos nivells de participació diferents”.

A més del de la Bordeta, la Paeria va constituir ahir el consell de barri de Magraners i es preveu que avui faci el mateix amb els de Balàfia i el Secà.