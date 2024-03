Queixes per no poder comprar bitllets Avant

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Diversos usuaris que utilitzen habitualment els trens Avant per anar de Lleida a Barcelona fa diversos dies que denuncien problemes per comprar bitllets a través de la pàgina web de Renfe. Des de dissabte passat fins aquest dilluns diversos ciutadans van denunciar que no podien comprar bitllets Avant cap a la capital catalana a cinc, set o deu dies vista i que la companyia ferroviària, l’única que opera a Lleida amb serveis d’alta velocitat, no ofereix alternatives. Un responsable de l’empresa va assenyalar que a causa del canvi de disseny de la pàgina web de la companyia estaven patint problemes puntuals en el servei.