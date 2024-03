Roben al local social de Camí de Montcada de Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va arrestar diumenge a la nit dos homes acusats de robar al local social de Camí de Montcada. Els fets van tenir lloc al voltant de les 23.00 hores quan una dotació de la Policia Local que es trobava patrullant per la partida Cunillàs va observar dos individus que portaven un carro ple d’objectes. Els agents els van preguntar per la procedència dels articles i van explicar de manera espontània que els havien agafat d’un remolc que hi havia al pati d’un local. Els agents van comprovar que es tractava de l’immoble que acull els locals socials de les associacions de veïns Pla de Gualda i Partida de Montcada.

El remolc era propietat dels segons i tot apunta que els dos individus havien saltat la tanca i agafat els articles després de trencar la porta del remolc. Davant d’això, la patrulla va procedir a la detenció de D.U.L., de 42 anys, i A.T., de 25 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força. Marc Vives, president de l’AVV de Camí de Montcada, va explicar que “és el remolc que tenim per anar a actes com l’Aplec del Caragol i hem pogut recuperar el que ens van sostreure”.La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han incrementat durant els últims mesos el patrullatge a l’Horta per poder reduir el nombre de robatoris.