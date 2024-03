Tall parcial al carrer Anastasi Pinós de Lleida fins al divendres 15

El trànsit del carrer Anastasi Pinós entre Jeroni Pujades i Pere de Sant Climent estarà tancat fins divendres vinent dia 15 per les obres de reforma d’aquests encreuaments. L’ajuntament va tallar ahir la circulació entre les dos vies i només hi podran passar els veïns que tinguin accés a un gual en aquest tram. El pas per als vianants sí que estarà permès i el servei d’autobús urbà tampoc no es veurà afectat, van assegurar des de l’ajuntament. Aquest tall de trànsit obeeix a la reforma de l’entorn de l’escola Pardinyes, que consisteix en l’ampliació de voreres, construir diversos passos de vianants elevats tant a Anastasi Pinós com a Jeroni Pujades i la pacificació dels carrers limítrofs al centre educatiu.

Aquests treballs van arrancar a començaments de febrer i duraran aproximadament cinc mesos, segons el consistori.