Amenaces a un lleidatà d’origen marroquí per un cartell al centre de Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un cartell publicitari amb la imatge de Mourad El Boudouhi, líder de l’associació Watani, a l’avinguda Catalunya de Lleida ha estat objecte de controvèrsia i polèmica a les xarxes i el seu autor ha rebut amenaces i insults per telèfon i a les xarxes a l’interpretar- se com l’anunci de la creació d’un partit promarroquí.

La foto d’El Boudouhi, lleidatà d’origen marroquí, hi apareix amb el lema “Mai pararé de lluitar per tu”, al costat de les banderes catalana i marroquina. Ahir va explicar que l’objectiu no és crear cap partit, sinó que “és donar un toc d’atenció perquè els partits polítics tinguin en compte els lleidatans d’origen estranger, els integrin en les seues llistes i participin en la política de Lleida”.

Així mateix, va assenyalar que “he rebut missatges i trucades d’odi i amenaces i dilluns presentaré una denúncia d’odi contra el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga”. El Boudouhi va afegir que a més del cartell actual n’instal·larà tres més.