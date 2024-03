Comerços de Prat de la Riba comencen a recuperar vendes

Els comerciants del tram de l’avinguda Prat de la Riba que és en obres des de l’octubre passat esperen que el final dels treballs ajudi a revitalitzar la zona. Les obres estan força avançades i el nou tram de vorera entre Ricard Viñes i Alcalde Porqueres ja està obert, per la qual cosa els bars han pogut ampliar les terrasses. “Podrem doblar-la i posar unes deu taules”, explica el gerent de l’un bar de l’avinguda. A la farmàcia de la mateixa vorera assenyalen que diversos veïns de l’altre costat del carrer han tornat des que no hi ha tanques i s’ha reobert un dels passos zebra. “Feia mesos que no venien perquè havien de fer una gran volta i la majoria són grans, però ara hi ha més afluència”, afirma la farmacèutica. El gerent d’una botiga de roba lamenta que les vendes van caure a la meitat quan van començar les obres. “Ara ja comença a rodar, però caldria habilitar més aparcaments o convertir en zona de vianants carrers propers per permetre la càrrega i descàrrega”, valora. “La bici és el futur, però encara no hi estem acostumats”, afegeix respecte al carril bici que ocuparà el lloc on abans hi havia una fila d’aparcaments. Altres comerços plantegen que els particulars puguin aparcar al carril bus a partir de les 21.00 hores.