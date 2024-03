Dos detinguts a Lleida per agredir i amenaçar de mort el seu company de pis

detail.info.publicated Redacció

Dos homes de 25 i 26 anys van ser detinguts dijous a la nit a Lleida com a presumptes autors dels delictes de lesions, amenaces i coaccions.

Els fets van tenir lloc quan a les 21:20 hores un home es va presentar a les dependències de la Guàrdia Urbana per denunciar que acabava de ser víctima d’una agressió per part dels seus dos companys de pis.

L’individu, que presentava un tall profund a la ma i una ferida sagnant al cap, va explicar als agents que els dos nois amb qui compartia pis van entrar a la seua habitació i el van colpejar amb una barra de fusta per tot el cos. A més, amb una ampolla de vidre trencada el van ferir a la ma i al cap, mentre l’amenaçaven que si no marxava del pis el matarien.

Finalment l’home va poder escapar-se dels seus agressors i va anar directament cap a comissaria per denunciar els fets. Mentre una patrulla l’acompanyava al CUAP per tal de rebre les primeres cures, una altra patrulla es va adreçar al domicili on es trobaven els dos autors de l’agressió, al carrer Valentí Almirall de Lleida. La policia va detenir H.T. i de A.A.H., de 25 i 26 anys respectivament, com a presumptes autors dels delictes de lesions, amenaces i coaccions.