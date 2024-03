Els fets delictius a Lleida ciutat van disminuir un 9,4% l’any passat respecte el 2022, mentre que els furts van baixar un 14% alhora que les detencions van augmentar un 1%. Així ho ha informat aquest migdia el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i l’alcalde de la capital, Fèlix Larrosa, després de celebrar la Junta Local de Seguretat, en la qual també es va donar llum verda al nou pla de seguretat de la ciutat. "Lleida és una ciutat segura i les xifres així ho demostren", ha dit Elena, que ha fet especial incís en el descens dels fets delictius, ja que "són molt bones xifres perquè en el conjunt del país sí que hi ha hagut un increment", posant com a exemple que la taxa de delictes per 1.000 habitants a l’any a Lleida és de 72, mentre que la mitjana del país és de 78. El conseller també ha destacat l’augment de les detencions, ja que "en un context de descens de delictes, que es produeixi aquest increment demostra que s’està fent un gran esforç policial".

Per la seua part, Larrosa també es va congratular del descens dels delictes i ha remarcat que "Lleida és més segura que fa un any". Respecte al nou pla de seguretat, ha dit que una de les seues prioritats serà lluitar contra la sensació d’inseguretat, incorporar la perspectiva de gènere i la prevenció de delictes mitjançant l’ús de la tecnologia. Algunes de les més de 100 mesures que conté el document són augmentar la presència policial als carrers mitjançant la brigada de proximitat, reforçar la vigilància a les zones de lleure nocturn i augmentar i millorar el transport públic entre aquestes i els barris, així com la posada en marxa del pacte contra el civisme.

Sobre la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra, Elena ha dit que el departament d’Interior ha donat el vistiplau al terreny proposat per la Paeria, un solar municipal de l’avinguda Fontanet, a La Bordeta, però no es va atrevir a posar un calendari per a la seua posada al punt. Sobre això, Larrosa va dir que "en el moment en què rebem la sol·licitud formal d’Interior per a la cessió dels terrenys aquesta es farà de forma automàtica".