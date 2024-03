Tres edificis de Cavallers en ruïna fa gairebé un any, encara sense derruir

Tres edificis del carrer Cavallers es troben en estat de ruïna econòmica des del mes de juliol passat i la demolició encara no s’ha produït. Es tracta dels números 34, 36 i 38 i el primer és propietat de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), mentre que els altres dos són de particulars i tots es troben deshabitats i amb els accessos tapiats. El consistori des de l’estiu instant tant l’EMAU com els titulars dels altres dos blocs a presentar com més aviat millor el seu projecte de demolició, advertint-los que si no ho feien l’executaria de forma subsidiària.

En el cas del bloc propietat de l’EMAU, el seu gerent va sol·licitar a l’agost una pròrroga de dos mesos perquè encara no s’havia constituït la junta d’aquest ens públic i perquè el període estival “dificulta la contractació” de la demolició. La pròrroga va ser acceptada per la Paeria, però el gener passat l’EMAU va tornar a demanar una pròrroga de dos mesos, ja que la demolició “té una complexitat extraordinària a causa de la ubicació de l’edifici i donada la seua relació amb els edificis annexos”. Tanmateix, en aquest cas la Paeria va desestimar la proposta perquè no va presentar la documentació justificativa necessària per acceptar aquesta ampliació, per la qual cosa el 30 de gener passat va informar a l’EMAU que no acceptava la seua sol·licitud i li donava deu dies per presentar el projecte de demolició o altrament podria ser sancionada.

Val a recordar que l’anterior govern municipal tenia previst enderrocar aquests tres edificis, que són just davant del Parador, per fer un accés al barri jueu, també denominat el Call o la Cuirassa. En aquest sentit, aquest diari ha pogut saber que la demora en les demolicions és a causa que l’EMAU està negociant amb els propietaris dels números 36 i 38 per executar-les de forma simultània, però encara no haurien arribat a un acord per portar-ho a terme.

El 14 de febrer un bloc del carrer Boters que estava sent enderrocat subsidiàriament per la Paeria va col·lapsar poc després que els operaris sortissin. Era d’un particular i estava declarat en ruïna econòmica.