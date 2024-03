La vella escola Balàfia acollirà un espai residencial per a sensesostre

L’antiga escola Balàfia, en desús des d’aquest curs al traslladar-se els alumnes i els del col·legi Pinyana al nou centre Minerva, acollirà un espai residencial per a persones sense llar amb entre 20 i 25 places, no vinculades al Pla Iglú que s’activa en els mesos més freds i ara s’ofereix al pavelló 3 de la Fira de Lleida, sinó més genèriques. Així ho va anunciar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va visitar les instal·lacions i no va voler concretar quan es podrà posar en marxa aquest servei. En aquest sentit, va apuntar que dependrà del projecte arquitectònic que elaborin els serveis tècnics municipals per adequar l’immoble, que data dels anys seixanta del segle passat i no ha estat rehabilitat.

Aquest no serà l’únic ús de l’equipament, que està format per tres edificis independents que sumen una superfície de gairebé 2.500 metres quadrats. Hi haurà espais per ubicar serveis administratius i socials per al conjunt de la ciutadania i altres per allotjar trobades veïnals i tallers, va explicar Larrosa. A més, un dels tres immobles, encara per determinar, acollirà la denominada Casa Lila, en el marc de potenciar les accions per a dones. També està previst obrir al barri el pati que envolta els tres immobles (inclou una pista esportiva).“Volem que l’antiga escola sigui un hub cívic, un espai on passin moltes coses, que sigui dinàmic”, va destacar. Va afegir que “avui és el tret de sortida d’un nou model d’inclusió i d’una ciutat acollidora”, que culminarà el 2030, però que ja té previstes accions per a finals d’aquest any o principis del que ve. “La voluntat del govern és tirar-lo endavant, amb espais d’assessorament, integració i segona oportunitat”, va argumentar, i va recordar que el model d’inclusió preveu oferir serveis també en altres edificis de la ciutat, com l’antic convent de les Josefines. Així mateix, el primer edil Larrosa va voler deixar clar que diferencien l’acollida dels temporers que arriben a Lleida per treballar dels serveis pensats especialment per a les persones sense llar, com el previst a l’antic col·legi Balàfia. L’allotjament per a temporers per a l’estiu vinent ja està en concurs i la Paeria va anunciar que seguiria al pavelló 3.