Condemnat a cinc anys de presó l'acusat de matar dos motoristes a l'A-22 a Alpicat

L'Audiència de Lleida ha condemnat amb cinc anys de presó l'acusat d'atropellar mortalment mentre conduïa ebri i drogat dos motoristes a l'A-22, a prop d'Alpicat, el 2021. El tribunal, que va celebrar el judici el febrer passat, imposa 4,5 anys de presó pels dos homicidis per imprudència greu i mig any més per abandonar el lloc de l'accident. A més, l'acusat haurà d'indemnitzar les famílies de les víctimes amb un total de 290.000 euros y no podrà conduir durant un període de 8 anys.

La Fiscalia sol·licitava 6 anys de presó pel delicte d'homicidi imprudent així com 2 anys i mig més de presó per abandó del lloc dels fets. L'acusació demanava un total de 10 anys.

Les dos víctimes eren Josep Lladonosa, del Grup Nastasi, i la seua parella, Maria Masip.

