Polèmica al Secà de Sant Pere de Lleida: dimiteixen tres membres de la junta de veïns

Tres membres de la junta de l’associació de veïns del Secà de Lleida van presentar ahir la seua dimissió després d’acusar-ne un nou membre de “destruir la gran família que érem”. Són Eli Guti, responsable de les activitats de l’entitat, Carmen Ubal, de l’àrea de la dona, i Mari Capel, encarregada de les xarxes socials, que en un comunicat publicat a les xarxes van assenyalar que es van incorporar fa sis anys a l’associació “perquè el nom del nostre barri fos reconegut a tot Lleida”.

Un assoliment que reconeixen que “es va aconseguir després d’invertir hores i hores en l’associació, traient-ne a les nostres famílies i fins i tot agafant vacances per estar al cent per cent en algun esdeveniment, però no ens importava”, asseguren les tres dones.

Tanmateix, afegeixen que “la nova incorporació” a la junta, l’entrada de la qual no va ser sotmesa a votació, “en uns mesos ha trencat tot el que ens va costar construir durant tants anys”.

Les ja exmembres de la junta acusen aquesta nova incorporació, que vindria de l’associació de jubilats del barri, d’haver-se “apropiat de l’associació” aprofitant l’absència temporal del president, José Carreiro, motiu pel qual van presentar ahir la dimissió. “Ens neguem que ningú ens faci sentir com si no fos casa nostra o se’ns neguin fins i tot les claus de l’oficina, en la qual hem d’entrar per fer les gestions”, va concloure el comunicat, que va agrair el suport dels veïns del Secà.