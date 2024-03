Campuzano diu que la Barnahus de Lleida farà "emergir" més casos d'abús sexual a infants i adolescents de Ponent

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, han inaugurat aquest dimarts la Barnahus de Lleida, un centre on s'atendrà infants i adolescents de Ponent que hagin patit violència sexual, i també les seves famílies. Es tracta del cinquè servei d'aquestes característiques que el Govern inaugura, després dels de Tarragona, Terrassa, la Seu d'Urgell i Granollers. Campuzano ha afirmat que el nou centre "farà emergir una realitat que serà dura", com ja va passar a Tarragona, on la posada en marxa de la Barnahus va fer aflorar el triple de casos d'abús a menors. Ha afegit, però, que és una realitat que cal "afrontar" i treballar per "eradicar".