Detinguts dos homes a Lleida que acabaven de robar l'equip a un fotògraf professional en una àrea de servei a Saragossa

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns dos homes, de 47 i 39 anys, per robar un equip professional de fotografia i material informàtic unes hores abans a l'àrea de servei de l'AP-2 a Pina de Ebro, a Saragossa. Els fets van passar al migdia durant un control preventiu a la sortida de l'A-2 per la N-240, en direcció a Lleida, quan els agents van aturar un vehicle, ocupat per dues persones, que duia material fotogràfic al maleter. Al revisar els objectes, els agents van trobar albarans i documents a nom d'una altra persona. Els homes, un d'ells amb més d'una vintena d'antecedents, no van donar cap explicació coherent al respecte i davant les sospites que podia tractar-se de material robat, la policia els va portar a la comissaria.

A la seu policial, els agents van poder contactar amb la persona que figurava als albarans, la qual va confirmar que aquell mateix matí li havien robat tot el material de l'interior del seu vehicle quan el tenia estacionat a l'àrea de servei de Pina de Ebro. A més, acabava de denunciar els fets.

La víctima, fotògraf professional, es va adreçar a la comissaria de Lleida on va reconèixer com a seu tot el material: un ordinador portàtil, dues càmeres professionals amb diferents objectius i accessoris, un disc dur extern i varies bateries externes.

El valor total dels objectes supera els 4.500 euros, a banda del valor dels treballs realitzats que la víctima guardava al disc dur.

Els detinguts, amb antecedents, passaran properament a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.