Dos anys menys de pena perquè anava begut a un conductor que va provocar dos morts a Alpicat

Circular en estat ebri –va donar 0,83 mg/l– ha estat beneficiós per a M.S.T., el conductor de Lleida de 40 anys que va atropellar mortalment una parella de motoristes a l’A-22 entre Lleida i Alpicat i es va donar a la fuga el 17 de setembre del 2021 quan circulava begut i drogat. L’Audiència de Lleida l’ha condemnat a quatre anys i mig de presó per un delicte de conducció sota els efectes de l’alcohol en concurs amb dos delictes d’homicidi per imprudència i li ha imposat sis mesos de presó per un delicte d’abandó del lloc de l’accident a l’aplicar-li la circumstància atenuant d’embriaguesa. Les acusacions demanaven entre dos anys i mig i quatre anys per aquest delicte.

La Fiscalia va sol·licitar una condemna de vuit anys i mig de presó mentre que les famílies de les víctimes demanaven nou i deu anys. Quant al delicte d’abandó del lloc, el Ministeri Públic va fer una petició de dos anys i mig i les acusacions de quatre anys de presó, però el tribunal estima l’atenuant d’embriaguesa i li imposa la pena mínima per aquest delicte que és de sis mesos –el màxim són quatre anys–. És a dir, dos anys menys i tres anys i mig menys del que sol·licitaven, respectivament. L’Audiència també prohibeix al condemnat conduir durant vuit anys i l’obliga a indemnitzar els familiars amb uns 250.000 euros. L’absol del delicte de conducció temerària. Anava a 136 quilòmetres per hora. “La seua conducció va ser negligent i erràtica però no podem afirmar que estiguem davant d’una conducta de conducció temerària manifesta”, diu el tribunal. Al judici, l’ara condemnat va admetre la seua responsabilitat i va demanar perdó. Va reconèixer que abans d’agafar el cotxe “vaig prendre cerveses, cubates i marihuana” i va dir que no sabia que havia xocat contra la moto en la qual viatjaven Josep Pepo Lladonosa, de 41 anys, i Maria Masip, de 39, defensats pels lletrats Ignacio Sáenz de Buruaga i Daniel Ibars, respectivament. “Vaig creure que havia impactat contra un mur o algun senyal”, va assenyalar al judici. Per la seua part, els Mossos d’Esquadra van assegurar que va mostrar una “actitud passota i poc col·laborativa”. La sentència es pot recórrer davant del TSJC.

Una de les penes més altes per morts de trànsit a Lleida

Es tracta d’una de les penes més altes per morts de trànsit a les comarques de Lleida. La més important –cinc anys i mig de presó– va ser per a un jove conductor que el 6 de setembre del 2015 va atropellar mortalment dos ciclistes i en va ferir dos més del Club Ciclista de Seròs. També circulava ebri i va fugir després d’atropellar-los. El febrer de l’any passat, un jutjat penal va condemnar per conformitat a cinc anys de presó un conductor de 38 anys que la nit del 5 d’agost del 2021 va causar la mort d’un motorista a l’A-2 a Bellpuig i va fugir del lloc. Anava drogat i begut. Després dels fets va ingressar a la presó i encara hi seguia el dia del judici. En aquests casos no es va apreciar l’atenuant d’embriaguesa. L’ara condemnat va estar un mes empresonat preventivament.