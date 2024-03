Molts edificis i monuments de la ciutat amaguen conceptes matemàtics, com figures geomètriques, i un alumne de segon de Batxillerat de l’institut Joan Oró, Biel Costa, hi va veure un potencial turístic a explotar. Per això, va decidir centrar el seu treball d’investigació de Batxillerat a crear una ruta turística matemàtica per la capital, que ja ha plasmat en una pàgina web que permet seguir-la de manera individual (www.matematiquesemblematiques.com) i també l’ha testat en primera persona exercint de guia d’un grup d’estudiants de tercer d’ESO del seu institut. El resultat va ser tan positiu que preveu presentar el seu itinerari a Turisme de Lleida per si li interessa incloure’l a la seua que s’ofereix de visites guiades.

El Biel, de 17 anys, explica que en molts llocs del món hi ha rutes turístiques “amb una mirada matemàtica”, però no a Lleida, motiu pel qual va buscar informació i va plasmar la seua idea en un itinerari per setze edificis de la capital, dividit en tres trams.

Analitza la Catedral, l’IEI, la Paeria, les cases Melcior i Magí Llorens i fins i tot el monument als Gegants

En el primer es visita el Rectorat de la Universitat de Lleida (on es poden observar diferents tipologies d’arcs i cilindres, per exemple), l’església de Sant Llorenç (prisma i triangles), la Catedral nova (una espiral d’Arquimedes i làmpares en forma de con) i l’IEI (la font del pati és un octàgon i hi ha rombes a les finestres, igual que a les del Palau de la Paeria).El segon tram inclou el monument als Gegants (cons truncats i políedres a partir dels quals proposa demostrar el teorema de Tales), l’edifici del Montepio (exemple de translació horitzontal i vertical), la Casa Magí Llorens (mosaics i simetria axial), l’església de Sant Pere (esferes i semicircumferències), la Casa Melcior (el·lipses i rectes paral·leles) i la Paeria (cilindres, rombes, quadrats i rectangles, entre altres).I el tercer tram consta d’un recorregut pels arcs de Portaferrisa (mostren la funció absoluta del sinus), l’església de Sant Joan (rectes secants o circumferències concèntriques), l’arc del Pont (triangle isòsceles), la Seu Vella (analitzada només des del pont Vell, no en profunditat a causa de la seua gran “riquesa matemàtica”), la plaça de la Pau (polígon irregular i simetria radial i axial) i l’estació de trens (semiesferes i diversos tipus d’arcs).