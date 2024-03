El Clot tindrà una bressol i el local social aquest mandat

El barri del Clot i confluències tindrà un local social i una escola bressol aquest mandat. Així ho va assegurar ahir la tinenta d’alcalde Carme Valls, que va assistir a l’assemblea anual de l’associació de veïns, alhora que va reconèixer que el barri “té un dèficit d’espais comunitaris evident en relació amb la seua població, que s’acosta a les 17.000 persones”. Tant la posada en marxa del local social com la reobertura de la bressol són compromisos del govern i que està contemplat en el Pla d’Acció Municipal i Valls va reafirmar que seran una realitat. Respecte al local social, va detallar que “estem ultimant l’avantprojecte per fer-lo en els espais annexos a la parròquia de Santa Maria Magdalena i ara hem acabat de solucionar els problemes de filtracions d’aigua que hi havia a la plaça del Clot”. A l’abril faran una visita tècnica a les instal·lacions de la parròquia.

Respecte a l’escola bressol, Valls va recordar que en el passat mandat es van tancar les dos que hi havia al barri i va assegurar que “la intenció del govern és reobrir-ne una, primer hem d’analitzar on, però tenim clar que serà una realitat”. En aquest sentit, la tinenta d’alcalde va remarcar que tant la reobertura de la bressol com el local social “són dos projectes clau per al Clot, que serà un dels barris prioritaris per al govern en aquest mandat”.Per la seua part, la presidenta veïnal del Clot, Montse Salvatella, va assenyalar que l’última informació que van rebre sobre el local social “era que s’havia fixat una partida per al pressupost d’aquest any, però res més, i és un projecte que hauria d’avançar amb celeritat, perquè és una necessitat per al barri, s’hauria de començar a fer alguna cosa com més aviat millor”.

La presidenta veïnal demana “celeritat” per al local i diu que al barri hi ha més presència policial

Pel que fa als problemes d’inseguretat que l’associació va denunciar fa uns mesos, Salvatella va admetre que ha augmentat el control policial i tot i que encara hi ha problemes a l’entorn de la plaça del Treball i el carrer Pi i Margall la Guàrdia Urbana ja està vigilant la zona.