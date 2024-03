Més de set sancions al dia a conductors lleidatans per consum d'alcohol o drogues

Més de set sancions al dia a conductors a les carreteres lleidatanes per consum d’alcohol o drogues. Segons les dades facilitades a SEGRE pel Servei Català de Trànsit, l’any passat es van tramitar un total de 2.690 expedients sancionadors per conduir després de consumir begudes alcohòliques o substàncies estupefaents. Una conducta que, malgrat les diferents campanyes de conscienciació per evitar-la, no deixa d’augmentar. De fet, si es comparen les sancions tramitades l’any passat, aquestes van augmentar més d’un 11% respecte a les del 2022.

Així mateix, els conductors ebris o drogats sancionats pugen respecte a altres conductes perilloses al volant com l’excés de velocitat, les distraccions, com l’ús del mòbil, o incomplir l’obligació d’utilitzar el cinturó, el casc o altres elements de seguretat. Val a recordar que segons les dades dels Mossos, com ja va publicar SEGRE, l’últim any es va quadruplicar el nombre de conductors que van acabar davant del jutge a Ponent per consum de drogues. El 2023, la policia catalana va instruir un total de 548 denúncies penals per consum d’alcohol i drogues a les carreteres de Ponent i del Pirineu, la qual cosa representa el 44,6% del total de delictes contra la seguretat viària detectats durant aquest exercici.Per revertir l’augment del consum d’alcohol i drogues a la conducció, Trànsit va iniciar aquest dilluns una campanya de prevenció que consisteix que dos cotxes fúnebres recorren les diferents comarques catalanes amb el lema Dalt del cotxe 0’0. Un d’aquests vehicles va recórrer ahir municipis de Ponent, com Lleida ciutat, on va causar un gran impacte entre els transeünts (vegeu el desglossament). També va recórrer altres zones com Cervera o Tàrrega. El departament d’Interior adverteix que més d’un 30% dels accidents són provocats per un conductor que ha begut o consumit drogues o psicofàrmacs.

“Hi ha persones que se senyen i d’altres que veuen bé la iniciativa”

Pablo Vázquez Blasco és el xòfer del cotxe fúnebre que ahir es va passejar pels carrers de Lleida per conscienciar sobre la importància que l’única taxa d’alcohol i drogues al volant sigui 0. Segons va explicar ahir a SEGRE, “hi ha persones que quan veuen el cotxe se senyen i, quan s’adonen de què és, s’atansen i m’expliquen casos de coneguts o familiars que van morir en accidents de trànsit, motiu pel qual aplaudeixen la iniciativa”. En aquest sentit, va afegir que la gent “es queda molt impactada quan ens veuen pel carrer, però ens diuen que els agrada molt la campanya, perquè és molt necessària per conscienciar de la importància de no consumir alcohol ni drogues quan es condueix”. Els cotxes seguiran els seus recorreguts durant un mes per les diferents carreteres catalanes.