La ruptura d'una canonada inunda Alcalde Porqueres i deixa sense aigua uns 50 pisos

La ruptura d’una canonada de la xarxa d’aigua ahir al migdia va inundar parcialment l’avinguda Alcalde Porqueres i la plaça Europa i va deixar sense subministrament més de cinquanta usuaris fins a les onze de la nit aproximadament. Segons van informar fonts de l’empresa concessionària del servei d’aigua de la ciutat, Aigües de Lleida, la fuga es va produir arran de la ruptura d’una peça de connexió de dos canonades que formen part d’una xarxa secundària entre el carrer Germanes Mirabal i la plaça Europa cap a la una del migdia, cosa que va provocar que l’aigua inundés parcialment tant aquesta rotonda com part de l’avinguda Alcalde Porqueres. Un portaveu de la concessionària va detallar que la incidència va deixar sense subministrament només els habitatges del costat senar que donaven a aquesta avinguda entre la plaça Europa i el carrer Escultor Corselles, per la qual cosa el nombre d’abonats afectats oscil·lava entre els cinquanta i els setanta. Tanmateix, des de l’empresa van assenyalar que als blocs d’habitatges amb dipòsit d’aigua l’afectació “haurà estat mínima o nul·la”. Els tècnics d’Aigües de Lleida van tardar diverses hores primer a localitzar el punt exacte de la fuga i després reparar-la. En els primers minuts hi va haver dificultats en el trànsit d’Alcalde Porqueres i la plaça Europa per culpa de l’aigua, que brollava dels embornals i va negar calçada, voreres i terrasses de bars pròxims. Una vegada es va localitzar la fuga, al costat de la plaça Europa, els operaris van obrir un forat a la calçada per arreglar la peça de connexió que s’havia trencat, la qual cosa va obligar a tallar el trànsit d’un carril. Des d’Aigües de Lleida van apuntar que estava previst restablir el subministrament entre les deu i les onze de la nit de forma gradual, ja que tornar a donar l’aigua de cop posaria en risc la xarxa per l’augment sobtat de la pressió. Van afegir que gràcies a la interconnexió de les diferents canonades es va poder limitar l’àrea que va afectar la fuga, deixant al marge els carrers limítrofs a Alcalde Porqueres i altres zones de Balàfia i de l’avinguda Onze de Setembre. L’última fuga d’aigua va ser el 9 de febrer a Joc de la Bola, deixant veïns de 4 blocs del carrer Segrià i tots els del passatge Segrià sense subministrament des de la matinada fins a primera hora de la tarda.